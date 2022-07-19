Çin'in Henan Eyaletinin Dış Ticareti Yılın İlk Yarısında Yüzde 7,9 Büyüdü - Son Dakika
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Çin'in Henan Eyaletinin Dış Ticareti Yılın İlk Yarısında Yüzde 7,9 Büyüdü

19.07.2022 20:45
Çin'in Henan Eyaletinin Dış Ticareti Yılın İlk Yarısında Yüzde 7,9 Büyüdü

ZHENGZHOU, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin dış ticareti 2022 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 artışla 395,8 milyar yuanın (yaklaşık 58,6 milyar ABD doları) üzerine çıktı.

ZHENGZHOU, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin dış ticareti 2022 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 artışla 395,8 milyar yuanın (yaklaşık 58,6 milyar ABD doları) üzerine çıktı. Eyaletin merkezi Zhengzhou'nun gümrük yetkilileri Salı günü, söz konusu rakamın 2020 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 73,1 artışı temsil ettiğini açıkladı. Toplamda, eyaletin ihracatı yüzde 7 atışla 245,7 milyar yuana, ithalatı ise yüzde 9,3 artışla 150 milyar yuanın üzerine çıktı. Özellikle Henan'ın işleme ticareti bu dönemde dış ticaretinin yüzde 58,1'ini oluşturdu. İlk yarıda özel sektör, Henan'da dış ticaret hacmi bazında yüzde 16,1 büyüme kaydetti. Eyalet aynı zamanda Ocak ayından Nisan'a kadar olan dönemde Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleriyle dış ticaretini yüzde 28,4 artırarak 105 milyar yuanın üzerine çıkardı.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Henan Eyaletinin Dış Ticareti Yılın İlk Yarısında Yüzde 7,9 Büyüdü - Son Dakika
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