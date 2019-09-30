Son Dakika Haberleri: Çin'in Hong Kong'da askeri varlığını ikiye katladığı iddia edildi; Pekin 'rutin bir rotasyon' dedi
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Çin'in Hong Kong'da askeri varlığını ikiye katladığı iddia edildi; Pekin 'rutin bir rotasyon' dedi

54 dakika önce

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü kutlamalarının arifesinde Pekin yönetiminin Hong Kong'daki askeri varlığını bir süredir artırdığı iddia edildi.

Çin'in Hong Kong'da askeri varlığını ikiye katladığı iddia edildi; Pekin 'rutin bir rotasyon' dedi, System.String[]

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü kutlamalarının arifesinde Hong Kong'daki askeri varlığını bir süredir artırdığı iddia edildi.


Reuters haber ajansının ulaştığı Hong Kong lideri Carrie Lam'e ait bir ses kaydında politikacının artan bu sayıdan bahsettiği ortaya çıktı. Kayıtta yerel iş insanlarına konuşan lider, Çin'in bölgedeki protestoları engellemek için orduya bir emir vermek gibi "bir planının kesinlikle" olmadığını söylüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:46 
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