İçeriği itibarıyla aslen demokrasi yanlısı protesto hareketini hedef alan yasanın yürürlüğe girmesiyle Çin medyası tarafından, "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak nitelenen muhalif gazeteciler, siyasetçiler, iş insanları ve aktivistlerin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılmıştı.

Aralarında Benny Tai, Joshua Wong, Wu Chi-wai, Alvin Yeung, Claudia Mo ve Chu Hoi-dick'in olduğu 29 aktivist suçlamayı kabul ederken, aralarında Lam Cheuk-ting, Leung Kwok-hung ve Raymond Chan'ın olduğu18 aktivist ise reddetti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Raymond Chan, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hong Konglu 47 aktiviste 'hükümeti devirmeye teşebbüs' suçlaması - Son Dakika

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