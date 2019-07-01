Çin'in Hong Kong idari bölgesinde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere tepki...
1 saat önce
Çin'in Hong Kong idari bölgesinde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere tepki gösteren protestocular meclisi bastı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:12 Kaynak: AA
Çin'in Hong Kong
idari bölgesinde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere tepki gösteren protestocular meclisi bastı.
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