Hong Kong, konut yapımı için 4,9 milyar dolar değerinde hazine arazisi satacak - Son Dakika
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Hong Kong, konut yapımı için 4,9 milyar dolar değerinde hazine arazisi satacak

29.09.2022 19:56
Hong Kong, konut yapımı için 4,9 milyar dolar değerinde hazine arazisi satacak

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet, konut yapımını desteklemek için yıl sonuna kadar 4,9 milyar dolar değerindeki hazine arazisinin satılığa çıkaracağını bildirdi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet, konut yapımını desteklemek için yıl sonuna kadar 4,9 milyar dolar değerindeki hazine arazisinin satılığa çıkaracağını bildirdi.

South China Morning Post'un haberine göre, İmar Bakanı Bernadette Linn, yılın son çeyreğinde, Kai Tak, Stanley ve Kennedy Town ilçelerindeki üç hazine arazisini imara açılmak üzere satmayı planladıklarını belirtti.

Toplam değerinin 4,9 milyar dolara ulaşması beklenen arazilerin yaklaşık 2 bin 500 yeni konutun yapımına olanak sağlayacağı tahmin ediliyor.

Küresel ekonomik durumun zorluklara gebe olduğuna, bu yüzden Hong Kong dahil dünya genelinde konut sektörünün zayıfladığına dikkati çeken Bakan Linn, "Ekonomik durum nedeniyle konut sektörüne arazi tedarik etme çabalarımızı yavaşlatamayız." dedi.

7,3 milyon nüfuslu Hong Kong, dünyada konut fiyatlarının en pahalı olduğu ve yeni konut sıkıntısının en fazla hissedildiği yerlerden biri konumunda bulunuyor.

Hong Kong Nüfus ve İstatistik Dairesi verilerine göre, kent nüfusu 2021 yılı ortası ila 2022 yılı ortasında yüzde 1,6 azalırken, vergi mükellefi sayısı da 1,9 milyondan 1,8 milyona düştü.

Yerel hükümet, geçen yıl, vergi gelirlerinin yaklaşık 5'te 1'ini hazine arazilerinin satışından sağladı.

Kentte bahar aylarında yeniden ortaya çıkan Kovid-19 salgınlarının nedeniyle uygulanan karantina ve seyahat kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ve artan faiz oranları nedeniyle emlak sektöründe daralma olduğu gözleniyor.

Hong Kong'da konut fiyatları ağustosta yüzde 2,26 değer kaybederek son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Konut fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 6,5 değer kaybetti.

Para birimi ABD dolarına endeksli bölgede defakto merkez bankası işlevini yerine getiren Hong Kong Para Otoritesi, bu yıl, Amerikan Merkez Bankası Fed'in aldığı faiz artışı kararlarını izleyerek gösterge faiz oranını aynı oranlarda artırmıştı. Son artışla yüzde 3,5'a çıkan faiz oranı, 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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Kaynak: AA

Hong Kong, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Kong, konut yapımı için 4,9 milyar dolar değerinde hazine arazisi satacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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