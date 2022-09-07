Hong Kong'da Gazeteciler Birliği Başkanı gözaltına alındı - Son Dakika
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Hong Kong'da Gazeteciler Birliği Başkanı gözaltına alındı

07.09.2022 14:13
Hong Kong'da Gazeteciler Birliği Başkanı gözaltına alındı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, kentin en büyük gazeteci örgütlenmelerinden Hong Kong Gazeteciler Birliğinin Başkanı Ronson Çan Ron-sing'in gözaltına alındığı bildirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, kentin en büyük gazeteci örgütlenmelerinden Hong Kong Gazeteciler Birliğinin Başkanı Ronson Çan Ron-sing'in gözaltına alındığı bildirildi.

South China Morning Post'un haberine göre, Mong Kok ilçesinde Long Ping Toplu Konutları'nın mülk sahipleri toplantısını haberci olarak izleyen Çan, "kamuya açık alanlarda huzuru bozduğu" ve "görevini yapan polisi engellediği" gerekçesiyle emniyet birimlerince alıkonuldu.

Olayın tanıkları, Çan'ın gözaltına alınmadan önce polis tarafından durdurularak arandığını aktardı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü yayımladığı açıklamada, Çan'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kapatılan muhalif haber sitesi Stand News'ün çalışanlarından Çan, polisin geçen yıl aralıkta yayın kuruluşuna yaptığı baskında gözaltına alınmış ancak Ulusal Güvenli Yasası kapsamında açılan soruşturmada tutuklanmadan serbest bırakılmıştı.

Çan'ın başkanı olduğu Hong Kong Gazeteciler Birliği, 486 üyesiyle kentin en büyük gazeteci örgütlenmesi konumunda bulunuyor.

Ulusal Güvenlik Yasası

Çin, 2019'da suçluların ana karaya iadesi yasa tasarısına karşı başlayan geniş çaplı kitlesel protestoların ardından Haziran 2020'de çıkardığı Ulusal Güvenlik Yasası ile "hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri" suç haline getirmişti.

İçeriği itibarıyla aslen demokrasi yanlısı protesto hareketini hedef alan yasanın yürürlüğe girmesiyle Çin medyası tarafından, "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak nitelenen muhalif gazeteciler, siyasetçiler, iş insanları ve aktivistlerin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılmıştı.

Yasa kapsamında 100'den fazla muhalif hakkında soruşturma başlatılırken, demokrasi yanlısı çok sayıda sivil toplum örgütü ve medya kuruluşu baskılar nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hong Kong'da Gazeteciler Birliği Başkanı gözaltına alındı - Son Dakika
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