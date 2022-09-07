İçeriği itibarıyla aslen demokrasi yanlısı protesto hareketini hedef alan yasanın yürürlüğe girmesiyle Çin medyası tarafından, "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak nitelenen muhalif gazeteciler, siyasetçiler, iş insanları ve aktivistlerin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılmıştı.

South China Morning Post'un haberine göre, Mong Kok ilçesinde Long Ping Toplu Konutları'nın mülk sahipleri toplantısını haberci olarak izleyen Çan, "kamuya açık alanlarda huzuru bozduğu" ve "görevini yapan polisi engellediği" gerekçesiyle emniyet birimlerince alıkonuldu.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hong Kong'da Gazeteciler Birliği Başkanı gözaltına alındı - Son Dakika

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