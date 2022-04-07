Çin'in Hongqi Marka Lüks Elektrikli Otomobilleri İsrail Pazarına Girdi - Son Dakika
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Çin'in Hongqi Marka Lüks Elektrikli Otomobilleri İsrail Pazarına Girdi

07.04.2022 12:52
Çin'in Hongqi Marka Lüks Elektrikli Otomobilleri İsrail Pazarına Girdi

KUDÜS, 7 Nisan (Xinhua) — 1958'de kurulan ve Çince "kızıl bayrak" anlamına gelen Hongqi, ülkenin simge otomobil markası olarak biliniyor ve ulusal kutlamalarda, geçit törenlerinde kullanılıyor. İsrail'de satışa sunulan ilk model, tam ölçekli bir akıllı elektrikli SUV olan Hongqi E-HS9. Araç, 5,209 metre uzunluğunda ve 3,11 metre dingil mesafesine sahip. SUV'nin 84 kilovatsaatlik batarya ile […]

Çin'in Hongqi Marka Lüks Elektrikli Otomobilleri <a class='keyword-sd' href='/israil/' title='İsrail'>İsrail</a> Pazarına Girdi

KUDÜS, 7 Nisan (Xinhua) — 1958'de kurulan ve Çince "kızıl bayrak" anlamına gelen Hongqi, ülkenin simge otomobil markası olarak biliniyor ve ulusal kutlamalarda, geçit törenlerinde kullanılıyor. İsrail'de satışa sunulan ilk model, tam ölçekli bir akıllı elektrikli SUV olan Hongqi E-HS9. Araç, 5,209 metre uzunluğunda ve 3,11 metre dingil mesafesine sahip. SUV'nin 84 kilovatsaatlik batarya ile donatılmış 460 kilometrelik standart menzil ve 99 kilovatsaat bataryalı 510 kilometrelik uzun menzil olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

Samelet CEO'su Shay Feldman, "Bu, İsrail otomobil pazarında ve büyük oranda dünyada da daha önce hiç görülmemiş bir araç" dedi. FAW Otomobil'in ana şirketi olan FAW Grup, Çin'in en eski ve en büyük otomotiv üreticilerinden biri. Merkezi Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Changchun şehrinde bulunan şirket 1953 yılında kuruldu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, İsrail, Nisan, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin'in Hongqi Marka Lüks Elektrikli Otomobilleri İsrail Pazarına Girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Hongqi Marka Lüks Elektrikli Otomobilleri İsrail Pazarına Girdi - Son Dakika
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