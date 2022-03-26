Çin'in Hualong One Reaktörü Örnek Projesi Tamamen İşletmeye Alındı - Son Dakika
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Çin'in Hualong One Reaktörü Örnek Projesi Tamamen İşletmeye Alındı

26.03.2022 12:13
Çin'in Hualong One Reaktörü Örnek Projesi Tamamen İşletmeye Alındı

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) — CNNC'nin verdiği bilgilere göre, ülkenin Hualong One reaktörünü kullanan ikinci nükleer enerji ünitesi olan 6 numaralı ünite, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Fuqing kentinde yer alıyor ve ticari işletme koşullarını sağlamış bulunuyor. CNNC, ilk Hualong One ünitesi olan 5 numaralı ünitenin Ocak 2021'te ticari işletmeye alındığını söyledi. Projenin iki nükleer enerji […]

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) — CNNC'nin verdiği bilgilere göre, ülkenin Hualong One reaktörünü kullanan ikinci nükleer enerji ünitesi olan 6 numaralı ünite, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Fuqing kentinde yer alıyor ve ticari işletme koşullarını sağlamış bulunuyor. CNNC, ilk Hualong One ünitesi olan 5 numaralı ünitenin Ocak 2021'te ticari işletmeye alındığını söyledi.

Projenin iki nükleer enerji ünitesinin, yılda yaklaşık 20 milyar kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor. Bu miktar, standart kömür tüketiminde 6,24 milyon tonluk, karbondioksit emisyonlarındaysa 16,3 milyon tonluk bir azalmaya karşılık geliyor. CNNC'ye göre projenin tamamlanması, Çin'in enerji yapısının optimizasyonu ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınmasının teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıyor ve ülkenin karbon emisyonlarını en üst düzeye çıkarma ve karbon nötr olma hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nükleer, Enerji, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Hualong One Reaktörü Örnek Projesi Tamamen İşletmeye Alındı - Son Dakika
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