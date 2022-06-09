Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, askeri eğitim için kullanılan şehrin eski sivil havaalanından kalkan uçak, henüz bilinmeyen sebeple yakındaki yerleşim yerine düştü.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in Hubey eyaletinde askeri uçak yerleşim yerine düştü - Son Dakika

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