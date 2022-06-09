Çin'in Hubey eyaletinde askeri uçak yerleşim yerine düştü - Son Dakika
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Çin'in Hubey eyaletinde askeri uçak yerleşim yerine düştü

09.06.2022 12:58
Çin'in Hubey eyaletinde askeri uçak yerleşim yerine düştü

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Laohıkou şehrinde savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında yerleşim yerine düştüğü bildirildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Laohıkou şehrinde savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında yerleşim yerine düştüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, askeri eğitim için kullanılan şehrin eski sivil havaalanından kalkan uçak, henüz bilinmeyen sebeple yakındaki yerleşim yerine düştü.

Yayımlanan görüntülerde kaza sonrası bölgedeki bazı binaların yanması yer alıyor.

Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Pilotun kaza öncesinde paraşütle atlayarak kurtulduğu bildirildi.

Pilot ve yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edildi, ölü ve yaralı sayısının artabileceği öngörülüyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hubey eyaletinde askeri uçak yerleşim yerine düştü - Son Dakika

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