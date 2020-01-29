Çin'in Hubey eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hubey eyaletinde ortaya çıkan salgın hastalık nedeniyle bu eyalette yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını, Sağlık Bakanlığının gerekli hazırlıkları yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakanlık ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin eyaletteki Türk vatandaşlarıyla düzenli temasta bulunduğu, vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme yaptığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) türü salgın nedeniyle başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletindeki vatandaşlarımızın ve aile fertlerinin eyaletten tahliyelerini teminen çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığımız gerekli tüm hazırlıkları yapmıştır. Çin makamlarıyla da yakın temas yürütülmektedir."

"Sağlık Bakanlığımız halk sağlığına yönelik gerekli önlemleri almıştır"

Bakanlığın 27 Ocak'ta Çin'e yönelik seyahat uyarısında bulunduğu hatırlatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'de bulunanların ise başta Hubey eyaleti olmak üzere vakaların yoğun görüldüğü bölgelerden uzak durmaları, sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Çin makamları, Dünya Sağlık Örgütü, Bakanlığımız ve Çin'deki diplomatik temsilciliklerimizin açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunulmuştur."

Açıklamada, Türkiye'de teyitli yeni tip koronavirüs vakası bulunmadığı vurgulanarak, "Şüpheli bulunan bir Çinli yolcu, 25 Ocak Cumartesi günü ülkesine geri gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığımız, ülkemize uluslararası girişlerin yapılacağı tüm noktalarda, halk sağlığına yönelik gerekli önlemleri almıştır." ifadesi kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını



Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.



Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.



Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.



Ülkede bugün itibarıyla ise can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.