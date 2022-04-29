Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü

29.04.2022 15:45

Çin'in Hunan eyaletinde bir binanın çökmesinin ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Çin'in Hunan eyaletinde bir binanın çökmesinin ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Çin'in Hunan eyaletindeki Changsha kentinin Wangchen bölgesinde bulunan bir apartman bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer çöken binada can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

(İHA)

Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü
Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü
Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü

YORUMLAR
500
Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'de Bir Bina Çöktü Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'de Bir Bina Çöktü BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YOLU ÇÖKTÜ BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YOLU ÇÖKTÜ

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Aybike Esin Tumluer gelen eleştirilere isyan etti: Karşınızdaki kişinin kim olduğunu hatırlatmak istedim
16:15 Sokakta yürürken köpek ordusunun saldırısına uğradı!
16:02 ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı! Gönderilecek mühimmatların listesi açıklandı
16:00 İçkili masada Kadir Gecesi paylaşımı yapan kişilere soruşturma kararı
15:44 Alişan, alkol masasında Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına tepki gösterdi
15:41 İYİ Parti İl Başkanı'na canlı yayında "P...k" diye AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen kendisini böyle savundu: Dil alışkanlığı!
15:37 İBB çalışanı olarak lanse edilen Şafak D. iddiaları reddetti: Hiçbir zaman PKK'nın içinde yer almadım
15:25 Turuncu kategoride aranan 'Reber' kod adlı terörist Hakkari'deki operasyonda etkisiz hale getirildi
15:14 Galatasaray'daki seçim iptal oldu! İki başkan adayı kameralar karşısında yeni tarihi açıkladı
15:09 Ramazan Bayramı'nda şemsiyenizi yanınızdan ayırmayın! Meteoroloji bölge bölge uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 16:26:45. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement