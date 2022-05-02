Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 2 kişi daha kurtarıldı - Son Dakika
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Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 2 kişi daha kurtarıldı

02.05.2022 10:57
Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 2 kişi daha kurtarıldı

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde çöken 6 katlı binanın enkazından iki kişinin daha kurtarıldığı bildirildi.

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde çöken 6 katlı binanın enkazından iki kişinin daha kurtarıldığı bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, 29 Nisan'da çöken binanın enkazından 50 saati aşkın süre sonra dün akşam saatlerinde 2 kişi çıkarıldı.

CCTV'nin yayımladığı görüntülerde, kurtarma görevlileri bir kadını sedyeyle enkazdan çıkararak ambulansa taşıyor. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ekiplerin akşam saatlerinde bir kişiyi daha enkazdan çıkardığı belirtilirken kurtarılanın kimliğine dair bilgi verilmedi.

Kurtarma ekipleri 29 Nisan Cuma günü çöken binadan şimdiye kadar 7 kişiyi çıkarmayı başarırken içeride mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Binada bulunduğu bilinen 39 kişiden ise haber alınamıyor.

Çin haber ajansı Xinhua, dün binanın çökmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle binanın sahibi, tasarım ve inşaattan sorumlu 3 kişi ile dördüncü ve altıncı katlar arasındaki misafir evinin imar güvenliğine dair yanlış beyanda bulundukları öne sürülen 5 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" ve "sorumluların bulunup cezalandırılması" talimatını vermişti.

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Çin'de Hunan eyaletindeki çöken binayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı Çin'de Hunan eyaletindeki çöken binayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Hunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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