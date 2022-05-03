Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 88 saat sonra bir kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 88 saat sonra bir kişi kurtarıldı

03.05.2022 10:28
Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 88 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde çöken 6 katlı binanın enkazından 88 saat sonra bir kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde çöken 6 katlı binanın enkazından 88 saat sonra bir kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, bu sabah saatlerinde kurtarılan kadın, enkazdan sağ çıkarılan 9'uncu kişi oldu.

29 Nisan'da çöken binadan 88 saatin ardından çıkarılan kadının uzun süre etrafındaki nesnelere vurarak kurtarma ekiplerine sinyal yolladığı ve ekiplerin dedektörlerle kadının yerini tespit etmeyi başardığı kaydedildi.

Kurtarma ekipleri halen enkazda mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Binada bulunduğu bilinen 39 kişiden ise haber alınamıyor.

Binanın çökmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle, aralarında bina sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Binanın tasarım ve inşasından sorumlu 3 kişi ile dördüncü ve altıncı katlar arasındaki misafir evinin imar güvenliğine dair yanlış beyanda bulundukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alınanlar arasında yer almıştı.

Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" ve "sorumluların bulunup cezalandırılması" talimatını vermişti.

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Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 2 kişi daha kurtarıldı Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 2 kişi daha kurtarıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Hunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 88 saat sonra bir kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 88 saat sonra bir kişi kurtarıldı - Son Dakika
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