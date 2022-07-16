Çin'in Hunan Eyaletinde Dış Ticaret Yılın İlk Yarısında Yüzde 25,2 Arttı

CHANGSHA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletindeki yerel gümrüklere göre, 2022 yılının ilk yarısında dış ticarette güçlü bir büyüme kaydedildi. Eyaletin toplam ithalat ve ihracat değeri, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 artışla 325,5 milyar yuana (yaklaşık 48,2 milyar ABD doları) çıktı. İhracat yüzde 37 artarak 238,6 milyar yuana, ithalat ise yüzde 1,3 artarak yaklaşık 87 milyar yuana ulaştı. Ocak-Haziran döneminde çelik, tekstil, giyim ve ayakkabı ihracatı önemli oranda artarken, entegre devrelerin ithalatı da hızla yükseldi. Bu dönemde Hunan'ın ticaret ortakları arasında en hızlı büyümeyi kaydedenler Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığa (RCEP) üye ülkeler ile Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler ve bölgeler oldu. Hunan'ın ASEAN ile ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,7 artışla 69,3 milyar yuana çıktı ve yılın ilk yarısında eyaletin toplam ithalat ve ihracat değerinin yüzde 21,3'ünü oluşturdu. Öte yandan Hunan ile Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler ve bölgeler arasındaki ithalat ve ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55,2 artışla 115,5 milyar yuana yükseldi ve eyaletin diğer 14 RCEP üyesi ülke ile ticareti yüzde 36,2'lik büyüme kaydetti.