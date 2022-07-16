Çin'in Hunan Eyaletinde Dış Ticaret Yılın İlk Yarısında Yüzde 25,2 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Hunan Eyaletinde Dış Ticaret Yılın İlk Yarısında Yüzde 25,2 Arttı

16.07.2022 16:53
Çin'in Hunan Eyaletinde Dış Ticaret Yılın İlk Yarısında Yüzde 25,2 Arttı

CHANGSHA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletindeki yerel gümrüklere göre, 2022 yılının ilk yarısında dış ticarette güçlü bir büyüme kaydedildi.

CHANGSHA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletindeki yerel gümrüklere göre, 2022 yılının ilk yarısında dış ticarette güçlü bir büyüme kaydedildi. Eyaletin toplam ithalat ve ihracat değeri, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 artışla 325,5 milyar yuana (yaklaşık 48,2 milyar ABD doları) çıktı. İhracat yüzde 37 artarak 238,6 milyar yuana, ithalat ise yüzde 1,3 artarak yaklaşık 87 milyar yuana ulaştı. Ocak-Haziran döneminde çelik, tekstil, giyim ve ayakkabı ihracatı önemli oranda artarken, entegre devrelerin ithalatı da hızla yükseldi. Bu dönemde Hunan'ın ticaret ortakları arasında en hızlı büyümeyi kaydedenler Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığa (RCEP) üye ülkeler ile Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler ve bölgeler oldu. Hunan'ın ASEAN ile ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,7 artışla 69,3 milyar yuana çıktı ve yılın ilk yarısında eyaletin toplam ithalat ve ihracat değerinin yüzde 21,3'ünü oluşturdu. Öte yandan Hunan ile Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler ve bölgeler arasındaki ithalat ve ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55,2 artışla 115,5 milyar yuana yükseldi ve eyaletin diğer 14 RCEP üyesi ülke ile ticareti yüzde 36,2'lik büyüme kaydetti.

YORUMLAR
500
Çin'in Hunan Eyaletinde 1.900 Yıllık Seladon Fırını Sahası Bulundu Çin'in Hunan Eyaletinde 1.900 Yıllık Seladon Fırını Sahası Bulundu Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, İhracat, Hunan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hunan Eyaletinde Dış Ticaret Yılın İlk Yarısında Yüzde 25,2 Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:49 Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir
16:34 Uzmanlar "Sessiz bir katil" ifadelerini kullanıyor! Avrupa çok zor durumda
16:07 Havalimanındaki karşılama dikkat çekti! Suudi Prens Selman, Bahreyn Veliaht Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü
16:06 "Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin" Bahar Şahin'in sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu
16:04 Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum
16:03 Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti
15:50 MasterChef Türkiye sayesinde ünlü olmuştu... Eslem Sena Yurt'un yeni hali mankenlere taş çıkarıyor
15:18 "Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen" Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor
14:51 Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu
14:29 Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 16:59:14. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Hunan Eyaletinde Dış Ticaret Yılın İlk Yarısında Yüzde 25,2 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement