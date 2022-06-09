Taşkınlar nedeniyle 1 Haziran'dan bu yana 2 bin 700 ev hasar gördü, 286 bin kişi tahliye edildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, yoğun yağış sonucu eyaletteki çok sayıda nehir ve gölde su seviyesi tehlikeli düzeylere ulaştı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hunan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in Hunan eyaletinde, seller nedeniyle 286 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika

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