Çin'in Hunan Eyaletindeki Şiddetli Yağışlar Yaklaşık 1,8 Milyon Kişiyi Etkiledi - Son Dakika
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Çin'in Hunan Eyaletindeki Şiddetli Yağışlar Yaklaşık 1,8 Milyon Kişiyi Etkiledi

09.06.2022 11:53
Çin'in Hunan Eyaletindeki Şiddetli Yağışlar Yaklaşık 1,8 Milyon Kişiyi Etkiledi

CHANGSHA, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinde, 1 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda toplam 1,79 milyon insan etkilendi.

CHANGSHA, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinde, 1 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda toplam 1,79 milyon insan etkilendi. Eyalet sel kontrolü ve kuraklık yardımı merkezi yetkilisi Li Dajian, Çarşamba günü itibarıyla 10 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin de hala kayıp olduğunu söyledi. Li, eyalette 2700'den fazla evin yıkıldığını ya da ciddi şekilde hasar gördüğünü ve yaklaşık 286.000 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Eyalet, 2 Haziran'da afet yardımı için bir acil müdahale başlattı ve felaketten etkilenen bölgelere çadır, katlanabilir yatak ve diğer malzemeler gönderdi. Yağmurun etkisini azaltmak için geçici yardım fonları ve malzemeleri de dağıtıldı. Genel merkeze göre, şiddetli yağışlar neredeyse tüm eyaleti etkiledi ve bazı yağış izleme istasyonları yağışları tarihi seviyelerde kaydetti.

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Çin'in Hunan eyaletinde, seller nedeniyle 286 bin kişi tahliye edildi Çin'in Hunan eyaletinde, seller nedeniyle 286 bin kişi tahliye edildi Çin'de şiddetli yağış: 10 ölü, 3 kayıp Çin'de şiddetli yağış: 10 ölü, 3 kayıp
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hunan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hunan Eyaletindeki Şiddetli Yağışlar Yaklaşık 1,8 Milyon Kişiyi Etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Hunan Eyaletindeki Şiddetli Yağışlar Yaklaşık 1,8 Milyon Kişiyi Etkiledi - Son Dakika
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