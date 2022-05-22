Çin'in İç Moğolistan Bölgesinde 9 Milu Geyiği Yavrusu Doğdu

HOHHOT, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Daqingshan Doğa Koruma Alanı yönetim ofisi, koruma alanında dokuz milu geyiği (Elaphurus davidianus) yavrusunun doğduğunu duyurdu. Bu yavrular, bölgede doğaya salınan milu geyiklerinden doğan ilk nesil. Çin, Eylül 2021'de nesli tehlike altındaki bu hayvanların sayısını yeniden artırmak için doğa koruma alanına 27 milu geyiği salmıştı.

Doğa koruma alanının çalışanları, vahşi doğadaki hareketlerini gözlemleyebilmek için geyiklere uydu takip tasmaları taktı ve bu da araştırmacıların geyiklerin güvenliğini sağlamaları için gereken sağlık bilgilerine zamanında ulaşmasını sağladı. Son gözlem sonuçları geyik nüfusunun ilk etapta dağ iklimine adapte olduğunu ve başarılı bir şekilde ürediğini gösteriyor; ki bu da geyiklerin vahşi doğaya salınmasında erken dönem başarıya ulaşıldığı anlamına geliyor.

Peder David Geyiği olarak da bilinen milu geyikleri, Çin'de yaşayan bir endemik tür. Çin'de milu geyikleri için bir atın suratı, eşeğin kuyruğu, inek benzeri toynaklar ve geyik boynuzları gibi benzersiz özelliklere sahip olmaları sebebiyle "sibuxiang" ya da "dört benzemez" lakabı kullanılıyor. Milu geyikleri Çin'de birinci sınıf devlet koruması altında. An itibariyle ülkede 10.000'e yakın milu geyiği bulunuyor.