Çin'in İç Moğolistan Bölgesinden Dağ Manzarası - Son Dakika
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Çin'in İç Moğolistan Bölgesinden Dağ Manzarası

24.06.2022 16:54
Çin'in İç Moğolistan Bölgesinden Dağ Manzarası

HİNGGAN BİRLİĞİ, 24 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Hinggan Birliği'nin Arxan ilçesindeki dağ manzarası görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Zecong/Xinhua)

HİNGGAN BİRLİĞİ, 24 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Hinggan Birliği'nin Arxan ilçesindeki dağ manzarası görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Zecong/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in İç Moğolistan Bölgesinden Dağ Manzarası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in İç Moğolistan Bölgesinden Dağ Manzarası - Son Dakika
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