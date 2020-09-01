Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde ana dilde eğitim politikasında değişiklik protesto edildi - Son Dakika

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde ana dilde eğitim politikasında değişiklik protesto edildi

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Moğolca verilen ders sayısının azaltılmasına karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde ana dilde eğitim politikasında değişiklik protesto edildi, System.String[]

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Moğolca verilen ders sayısının azaltılmasına karşı protesto gösterileri düzenlendi.

BBC'nin haberine göre, bölgede yeni eğitim öğretim dönemi bugün başlarken, bazı aileler, ana dilde eğitim politikasındaki değişikliği protesto etmek amacıyla çocuklarını okula göndermedi.

Yeni önlemler çerçevesinde İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde siyaset, tarih ve dil ve edebiyat dersleri tedricen Çincenin Mandarin lehçesi öğretilecek.

Birçok etnik Moğol, yeni önlemleri, kültürel kimliklerini hedef alan bir tehdit olarak görüyor.

Öğrenci ve velilerden oluşan kalabalık gruplar, hafta sonu boyunca bu önlemleri protesto amacıyla gösteri düzenledi.

Öğrencilerin bir gösteride "Bizim dilimiz Moğolca, ana vatanımız sonsuza dek Moğolistan. Ana dilimiz Moğolca. Ana dilimiz için ölürüz." diye bağırdığı görüldü.

Merkezi New York'ta bulunan aktivist grubu Güney Moğol İnsan Hakları Enformasyon Merkezi, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde çok sayıda ailenin, eğitimdeki politika değişikliğinden okulların yeniden açılmasıyla haberdar olduğunu bildirdi.

Grup, bir yatılı okulda çocuklarının bırakılmasını isteyen ailelerle okul yönetimi arasında gerilim yaşandığını, ailelerin yatakhanelere girmelerini önlemek için yüzlerce çevik kuvvet polisinin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Ailelerin saatler sonra polis engelini aşarak çocuklarını okuldan çıkarmayı başardığı belirtildi.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yetkililerin vatandaşları konuyla ilgili sosyal medyada yorumda bulunmamaları konusunda uyardığı, Weibo'da konu hakkındaki paylaşımların kaldırıldığı ifade edildi.

Politikayı eleştirenler, Çin hükümetini, Sincan Uygur Özerk Bölgesi konusunda yaygın uluslararası tepkiye rağmen azınlıkları asimile etme yönündeki baskıyı artırmakla suçladı.

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde ana dilde eğitim politikasında değişiklik protesto edildi - Son Dakika

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