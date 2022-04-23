Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Yer Alan Dalad Fotovoltaik Enerji Üssü Yaklaşık 200.000 Panel İçeriyor - Son Dakika

DALAD SANCAĞI, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Dalad Sancağı'nda yer alan ve yaklaşık 200.000 fotovoltaik panelden oluşan Dalad Fotovoltaik Enerji Üssü bir yandan Kubuqi Çölü'nün ekolojik yönetimine katkıda bulunurken diğer yandan çölün zengin güneş enerjisi kaynağını değerlendiriyor.

21 Nisan 2022 tarihinde çekilen bu panoramik hava fotoğrafında, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Dalad Sancağı'nda yer alan Dalad Fotovoltaik Enerji Üssü görülüyor. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Dalad Sancağı'nda yer alan Dalad Fotovoltaik Enerji Üssü'nde ekip üyeleri üste bulunan ekipmanların kontrolünü yapıyor, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Dalad Sancağı'nda yer alan Dalad Fotovoltaik Enerji Üssü görülüyor, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)