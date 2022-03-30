Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Havalimanı İnşaatı
30.03.2022 21:27
HOHHOT, 30 Mart (Xinhua) — Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'taki yeni havalimanının inşaatı, Kovid-19 vakalarının son dönemde yeniden yükselmesi sebebiyle bir süre askıya alınmasının ardından, kısa süre önce yeniden başladı.
HOHHOT, 30 Mart (Xinhua) — Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'taki yeni havalimanının inşaatı, Kovid-19 vakalarının son dönemde yeniden yükselmesi sebebiyle bir süre askıya alınmasının ardından, kısa süre önce yeniden başladı.
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30.03.2022 21:34:46. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Havalimanı İnşaatı - Son Dakika