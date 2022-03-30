Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Havalimanı İnşaatı - Son Dakika
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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Havalimanı İnşaatı

30.03.2022 21:27
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Havalimanı İnşaatı

HOHHOT, 30 Mart (Xinhua) — Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'taki yeni havalimanının inşaatı, Kovid-19 vakalarının son dönemde yeniden yükselmesi sebebiyle bir süre askıya alınmasının ardından, kısa süre önce yeniden başladı.

HOHHOT, 30 Mart (Xinhua) — Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'taki yeni havalimanının inşaatı, Kovid-19 vakalarının son dönemde yeniden yükselmesi sebebiyle bir süre askıya alınmasının ardından, kısa süre önce yeniden başladı.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Havalimanı İnşaatı
Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'taki yeni havalimanının şantiyesinde çalışan bir işçi, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Havalimanı İnşaatı
Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'taki yeni havalimanının şantiyesinde çalışan bir işçi, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Havalimanı İnşaatı
Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'taki yeni havalimanının şantiyesini gösteren hava fotoğrafı, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Liu Lei, 30 Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Havalimanı İnşaatı - Son Dakika


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