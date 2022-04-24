Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi Yılın İlk Çeyreğinde İhracatta Güçlü Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi Yılın İlk Çeyreğinde İhracatta Güçlü Büyüme Kaydetti

24.04.2022 16:47
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi Yılın İlk Çeyreğinde İhracatta Güçlü Büyüme Kaydetti

HOHHOT, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki yerel Gümrük İdaresi'ne göre, bölgenin ihracatı yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 büyüdü.

HOHHOT, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki yerel Gümrük İdaresi'ne göre, bölgenin ihracatı yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 büyüdü. Bölgenin merkezi Hohhot'un Gümrük İdaresine göre, bölgenin dış ticareti, ihracat değerinin 13,1 milyar yuana ulaştığı yılın ilk çeyreğinde, 29,8 milyar yuan (yaklaşık 4,6 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti. Bölgenin işleme ticareti ithalatı ve ihracatı bu dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 146,8 artışla 2,3 milyar yuana ulaştı. Bölgedeki yabancı yatırımlı işletmeler de yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,2 artışla, dış ticarette hızlı büyüme kaydetti.

Mekanik ve elektrik ürünleri, tarım ürünleri ve temel organik kimyasalların ihracatı bu dönemde sırasıyla yüzde 56, yüzde 15,6 ve yüzde 33,3 artarken, başlıca ihracat ürünleri güçlü büyüme ivmesini sürdürdü. Gümrük İdaresi, bölge ile Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasına taraf ülkeler arasındaki ihracat ve ithalatın, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3'lük artışla 9 milyar yuan olarak gerçekleştiğini belirtti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, İhracat, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi Yılın İlk Çeyreğinde İhracatta Güçlü Büyüme Kaydetti - Son Dakika


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