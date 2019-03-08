Son Dakika Haberleri: Çin'in İhracatı Şubat'ta Yüzde 20.7 Düştü

Çin'in İhracatı Şubat'ta Yüzde 20.7 Düştü

55 dakika önce

Çin'in ihracatı Şubat't bir önceki yıla göre yüzde 20.7 gerileyerek 135.2 milyar dolara düştü.

Çin'in İhracatı Şubat'ta Yüzde 20.7 Düştü, System.String[]
Çin'in ihracatı Şubat't bir önceki yıla göre yüzde 20.7 gerileyerek 135.2 milyar dolara düştü.

Çin Gümrük Yönetimi'nin verilerine göre, aynı dönemde Çin'in ithalatı da yüzde 5.2 düşüşle 131.1 milyar dolara geriledi ve böylece Çin'in ihracat fazlası 26.38 milyar dolar olan tahminlerin çok altına inerek yüzde 4.12 milyar dolar oldu.

Analistler, yılın ilk iki ayında Çin'den gelen verilerin, uzun yeni ay yılı tatillerinin neden olduğu işletmelerde

hizmetlerin durması nedeniyle temkinlilikle okunması gerektiği konusunda uyardılar. Üretim verileri, iç ve dış ihracat siparişlerinin azaldığını ve Çin- ABD ticaret savaşının sürdüğünü gösterdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:28 Kaynak: DHA

İhracat, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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