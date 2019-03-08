Son Dakika Haberleri: Çin'in ihracatında üç yılın en sert düşüşü

Çin'in ihracatında üç yılın en sert düşüşü

1 saat önce

Çin'de Şubat ayı ihracatı da ithalatı da beklentilerden daha kötü gerçekleşti ve yavaşlamaya dair ciddi sinyaller verdi.

Çin'in ihracatında üç yılın en sert düşüşü, System.String[]
Çin'de Şubat ayı ihracatı da ithalatı da beklentilerden daha kötü gerçekleşti ve yavaşlamaya dair ciddi sinyaller verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:40 

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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