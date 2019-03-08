Çin'in ihracatında üç yılın en sert düşüşü
1 saat önce
Çin'de Şubat ayı ihracatı da ithalatı da beklentilerden daha kötü gerçekleşti ve yavaşlamaya dair ciddi sinyaller verdi.
Çin
'de Şubat ayı ihracatı da ithalatı da beklentilerden daha kötü gerçekleşti ve yavaşlamaya dair ciddi sinyaller verdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:40
Türk DJ Ümmet Özcan, Çin'de İzmir Marşı'nın Remixini Çalarak Herkesi Coşturdu
Cem Yılmaz, Yılda Kaç Milyon Dolar Kazandığını Açıkladı!
Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı
Ses Gelen Mezarı Kazan Polis, Gömülen Kişinin Yaşadığını Gördü