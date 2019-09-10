Çin'in iki büyük telekom şirketi 5G alt yapısını birlikte kuracak

Şirketler anlaşmayla maliyetleri azaltmanın yanı sıra operatörlerin istikrarlı büyümesine de katkı sunacak…

Çin'in enbüyük üç kamusal telekom şirketinden ikisi China Telecom ve China Unicom, 5G mobil şebeke üzerinde birlikte çalışma kararı aldı. İki şirket, aynı düzeyde hizmet sunmak için ortak olarak ağ altyapısı inşa edecek ve paylaşacak. Yeni anlaşma 5G ağları inşa etmenin yüksek maliyetini azaltmanın yanı sıra özellikle yerel telekom hizmetleri pazarı daralırken operatörlerin üzerindeki baskıları azaltmaya da yardımcı olacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Information Consumption Alliance Genel Müdürü Xiang Ligang, hükümetin hızı artırma ve mobil veri tarifelerini düşürme yönündeki zorunluluklara bakıldığında, operatörlerin baskı altında olduğunu ve gelirlerinde istikrarlı bir büyümeyi görmenin zor olduğunu söyledi. Xiang, China Daily ile yaptığı röportajında, "5G alt yapısı, operatörlere fırsatlar ve yeni gelir akışları getirmeyecek aynı zamanda tüm endüstrinin ve ekonomik büyümenin gelişmesini de artıracak" dedi.

Toplam 4G baz istasyonu sayısına göre, China Unicom ve China Telecom, Jiangsu eyaletinde Pekin, Tianjin, Şangay ve Nanjing gibi 15 şehirde 5G ağı kurmak için birlikte çalışacak.

China Unicom, bağımsız olarak Guangdong eyaletindeki 9 şehirde, Zhejiang eyaletindeki beş şehirde ve Hebei, Henan, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, Shanxi ve İç Moğolistan özerk bölgesi de dahil olmak üzere sekiz kuzey bölgesinde 5G ağı kuracak. Bu arada China Telecom, Guangdong eyaletinin 10 şehrinde, Zhejiang eyaletinde beş şehirde ve 17 güney ilinde 5G ağı kuracak.