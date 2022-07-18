Çin'in İkinci El Otomobil Satışları Haziran'da Güçlü Bir Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Otomobil Bayileri Derneği'nden alınan verilere göre, Çin'in ikinci el otomobil sektöründe Haziran ayında güçlü bir büyüme kaydedilerek satış hacmi aylık bazda yüzde 19,2 arttı. Derneğe göre, geçen ay toplam satış bedeli 95,94 milyar yuan (yaklaşık 14,21 milyar ABD doları) olan yaklaşık 1,42 milyon kullanılmış araç el değiştirdi. Dernek, genel Kovid-19 kontrol durumunun iyileşmesi ve kullanılmış araçların taşınmasıyla ilgili kısıtlamaların daha da hafifletilmesi sayesinde pazarın Haziran ayında çok daha iyi bir performans kaydettiğini belirtti. Otomobil tüketimine yönelik yeni olumlu vergi politikaları, otomobil değiştirme talebini de artırdı.

Yılın ilk yarısında, yıllık yüzde 10,07 düşüşle yaklaşık 7,59 milyon ikinci el otomobil ticareti yapıldı. Verilere göre toplam işlem değeri bu dönemde 526,33 milyar yuanı geçti. Araç değiştirmenin otomobil pazarında talebi artırdığına dikkat çeken dernek, Temmuz ayında ikinci el araç tüketimi konusunda iyimser olduğunu ve ticaret hacminin son yıllarda aynı dönemde kaydedilen hacmi aşmasını beklediğini söyledi. Dernek, piyasayı canlandıran, otomobil tüketim potansiyelini daha da artıran ve kullanılmış otomobillerin serbest akışını teşvik eden politikaların yürürlüğe girmesiyle, yılın ikinci yarısında ticaret konusunda da iyimser olduğunu belirtti.