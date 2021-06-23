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Çin'in ilk kripto para borsası BTCChina kapanıyor - Son Dakika

Çin'in ilk kripto para borsası BTCChina kapanıyor

23.06.2021 09:35

Çin'in kripto paralara karşı savaş açmasının ardından ülkenin en eski kripto borsası BTCChina, faaliyetine son verme kararı aldı.

Çin medyasında yer alan habere göre, ülkenin ilk ve en uzun geçmişe sahip kripto borsası olan BTCChina Çin hükümetinin son dönem politikası nedeniyle kripto para işlemlerini sonlandırma kararı aldı.

10 YILLIK GEÇMİŞİ VAR

2011 yılında Şangay'da kurulan BTCChina, dünyanın önde gelen dijital varlık işlem platformlarından biriydi. Kuruluşun Singapur birimi ZG.COM'un ise Dubaili bir kripto fonu tarafından devralınacağı ifade edildi.

KRİPTO PARALARDA ÇİN ETKİSİ

Çin'in bankalar ve Alipay'e kripto para işlemi yapmama çağrısı, maden kapanmaları ve en büyük 3. bankasının kripto para işlemlerini yasaklaması kripto paralar üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

Çin'in ilk kripto para borsası BTCChina kapanıyor

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Son Dakika Ekonomi Çin'in ilk kripto para borsası BTCChina kapanıyor - Son Dakika Ekonomi


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