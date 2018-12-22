Son Dakika Haberleri: Çin'in İlk Özel Roket Üretim Tesisi Faaliyete Başladı

Çin'in İlk Özel Roket Üretim Tesisi Faaliyete Başladı

27 dakika önce

Beijing merkezli roket üreticisi LandSpace'e göre, Çin'in ilk özel taşıyıcı roket üretim üssü doğu Çin'in Zhejiang Eyaleti, Huzhou'da faaliyete başladı.

Çin'in İlk Özel Roket Üretim Tesisi Faaliyete Başladı, System.String[]

Şirket, Xinhua'ya Cuma günü yaptığı açıklamada, üretim üslerinin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi ile geçtiğimiz Çarşamba günü açıldığını söyledi.

Şirketin TQ-12 roket motoru ve ZQ 2 sıvı yakıtlı taşıyıcı roketi 2019'da bu tesiste üretilmeye başlanacak. TQ-12 motoru tarafından hareket ettirilecek olan ZQ 2'nin 2020'de kullanılmaya başlanması planlanmaktadır. Şirkete göre, 2022'den itibaren yaklaşık 15 adet ZQ 2 roketi ile 200 adet TQ-12 motoru üretilebilecek.

Şirketin CEO'su Zhang Changwu, "Bir üretim üssüne sahip olmak, taşıyıcı roket ve motorların büyük ölçekli ticari üretimi için ilk adımdır ve bu girişimin ürünlerimizin Ar-Ge süreçlerini ve testlerini büyük ölçüde hızlandırması beklenmekteyiz" dedi. Zhang ayrıca amaçlarının yenilikçi teknolojilere, rekabetçi fiyatlara ve global rakiplerle denk performansa sahip sıvı yakıtlı taşıyıcı roketler üretmek olduğunu da söyledi.

Çin hükümeti uzay endüstrisinde özel girişimlerin katılımını teşvik ediyor. Şu anda ülkenin ticari uzay endüstrisinde 60'tan fazla özel şirket faaliyette bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:14 Kaynak: Bültenler

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