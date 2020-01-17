Çin'in ilk "süper bilgisayarı" 10 yılda 1.45 milyar dolarlık fayda yarattı - Son Dakika
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Çin'in ilk "süper bilgisayarı" 10 yılda 1.45 milyar dolarlık fayda yarattı

16 dakika önce

Çin, 10 yıl önce piyasaya sürülen ilk petaflop süper bilgisayarı Tianhe-1'den büyük faydalar gördü.

Çin'in ilk

Kuzey Çin'in Tianjin Belediyesi'ndeki Ulusal Süper Bilişim Merkezi yöneticisi Zhang Ting, bilgisayarın son 10 yılda yaklaşık 6 bin müşteriye hizmet verdiğini ve şirketler için yaklaşık 10 milyar yuan (1.45 milyar dolar) ekonomik fayda sağladığını söyledi.

Zhang, "Tianhe-1, beş yıldan fazla bir süre boyunca tam donanımlı çalıştı. Şu anda ülke çapında yaklaşık 6 bin müşteri için her gün 8 binden fazla bilgi işlem görevi gerçekleştiriyor" dedi.

Tianhe-1'in 6 bin müşterisi içinde hem kamu hem de özel sektörden kuruluşlar yer alıyor.

Tianhe-1, saniyede en az 1 katrilyon hesaplama yapabilir. Dijital madencilik araştırma ve geliştirme, animasyon, çevrimiçi finans ve büyük veri ile Tianjin'deki New Area'nın e-yönetişimi de dahil olmak üzere bir dizi alanda hizmet vermeye devam ediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:24 Kaynak: Bültenler
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