Çin'in İlk Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanının İnşaatı Hainan'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in İlk Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanının İnşaatı Hainan'da Başladı

06.07.2022 12:00
Çin'in İlk Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanının İnşaatı Hainan'da Başladı

HAİKOU, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in ilk ticari uzay aracı fırlatma alanının inşaatı Çarşamba günü Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'nın Wenchang kentinde başladı.

HAİKOU, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in ilk ticari uzay aracı fırlatma alanının inşaatı Çarşamba günü Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'nın Wenchang kentinde başladı. Hainan serbest ticaret limanı inşaatının büyük bir projesi olan Hainan ticari uzay aracı fırlatma alanı dünya standartlarında hizmet vermeye, pazar odaklı olmaya ve Çin'in ticari taşıyıcı roketlerinin fırlatma kapasitesini daha da geliştirmeye kararlı. Hainan valisi Feng Fei, eyaletin fırlatma alanının sinerjik avantajından ve serbest ticaret limanının politikalarından tam olarak yararlanacağını ve Wenchang'ı üst düzey bir uluslararası uzay şehrine dönüştürmek için gayret göstereceğini söyledi.

YORUMLAR
500
Meta, veri hırsızlığı iddiasıyla bir Türk'e dava açtı! Meta, veri hırsızlığı iddiasıyla bir Türk'e dava açtı! Hong Kong'un yeni baş yöneticisi John Lee, Yasama Meclisi'nde düzenlenen oturumda Hong Kong'un yeni baş yöneticisi John Lee, Yasama Meclisi'nde düzenlenen oturumda
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in İlk Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanının İnşaatı Hainan'da Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
11:59 Oğuzhan Koç'un karın kasları gerçek mi? Sosyal medya kullanıcıları aynı yorumu yapıyor: Ameliyatla kas yaptırmış
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:45 Ümit Özdağ'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Esenler Kaymakamlığı, "Afganlar Suriyeli kıza tecavüz etti" sözlerini yalanladı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
11:22 Gram altının fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:06:29. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in İlk Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanının İnşaatı Hainan'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement