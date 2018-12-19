Son Dakika Haberleri: Çin'in İlk Yapay Zeka Oteli Açıldı

Çin'in İlk Yapay Zeka Oteli Açıldı

1 saat önce

Çinli İnternet devi Alibaba, check-in, ışık kontrolü ve oda servisi gibi bir dizi hizmet prosedürünü otomatikleştirerek yapay zeka (AI) ile donatılmış ilk otelini açtı.

Çin'in İlk Yapay Zeka Oteli Açıldı, System.String[]
Çinli İnternet devi Alibaba, check-in, ışık kontrolü ve oda servisi gibi bir dizi hizmet prosedürünü otomatikleştirerek yapay zeka (AI) ile donatılmış ilk otelini açtı.

Çin'in Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou'da açılan FlyZoo Hotelde müşteriler sadece yüz tarama sistemiyle otele giriş yapabiliyor. Yüz taraması sistemi, müşterilerin, otel hizmetlerine erişmek için yüzlerini bir çeşit anahtar kart olarak kullanmalarına olanak sağlıyor.

Müşteriler odadaki ışıkları, televizyonu ve perdeleri, Alibaba'nın sesle çalışan dijital asistanı aracılığıyla kontrol edebilirken; otonom robotlar yemek, kokteyl ve kahve servis etmek için kullanılıyor.

Otel rezervasyonları ve check-in işlemleri bir uygulama aracılığıyla mobil cihazlarda birkaç tık ile gerçekleştirilebiliyor.

FlyZoo Hotelin CEO'su Wang Qun, "AI tabanlı çözümler, müşterilerin zamandan tasarruf etmesine ve otel çalışanlarının tekrar eden gereksiz işlerden kurtulmasına yardımcı olabilir. Oteller için 'akıllı beyinler' yaratmak istiyoruz. Gelecekte, otellerimizi daha akıllı ve daha otomatik hale getirmeye ve tüketiciler için daha özelleştirilmiş deneyimler oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:10 Kaynak: DHA

Alibaba, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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