Çin'in ilk yerli uçak gemisi "Şandong" hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'in ilk yerli uçak gemisi 'Şandong' hizmete girdi - Son Dakika

Çin'in ilk yerli uçak gemisi "Şandong" hizmete girdi

6 saat önce

Çin, "Şandong" adını verdiği ilk yerli uçak gemisini hizmete soktu.

Çin'in ilk yerli uçak gemisi

Çin, "Şandong" adını verdiği ilk yerli uçak gemisini hizmete soktu.

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Şandong uçak gemisinin Çin Ulusal Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Donanmasına teslimi için ülkenin Hainan eyaletine bağlı Sanya kentinde bulunan bir limanda tören düzenlendi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katıldığı törende gemiye "Şandong" adının verildiği duyuruldu.

Şandong, Çin'in hizmete aldığı ikinci uçak gemisi olmakla birlikte yerli olarak ürettiği ilk uçak gemisi olma özelliğini taşıyor.

Söz konusu yerli uçak gemisinin imalatına 2012'de başlanmıştı. Gemi Nisan 2017'de suya indirilmiş, Mayıs 2018'de ise deniz seyir testlerine başlanmıştı. Gövde ağırlığı yaklaşık 50 bin ton, uzunluğu 315 metre, genişliği ise 75 metreyi bulan Şandong uçak gemisi ülkenin ikincisi gemisi olarak hizmet verecek.

Şandong, Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nda düzenlenen tatbikatlarda boy göstererek, Pekin hükümetinin bölge ülkeleri ve Tayvan'a karşı güç gösterileriyle gündeme gelmişti.

Çin basını ülkenin daha fazla uçak gemisi olması gerektiği yönünde haberlere yer verirken, bundan sonra üretilecek uçak gemilerinin nükleer yakıtlı olacağına yönelik bilgiler basına sızmıştı.

Dış ticaretinin büyük bir bölümünü deniz yoluyla yapan Çin'in, Doğu ve Güney Çin denizlerinde Japonya, Güney Kore, Filipinler ve Vietnam ile egemenlik hakları konusunda sorunları bulunuyor.

Çin'in 18 bin kilometre sahil şeridinin yanı sıra 3 milyon metrekarelik karasuyu bulunuyor. Ülkenin deniz gücünün ağırlığını küçük ve orta ölçekli gemiler oluşturuyor.

Çin'in yanı sıra dünyada 6 ülkenin envanterinde uçak gemisi bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Şi Cinping, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversiteyi terk etti, dev bir oyuncak imparatorluğunun sahibi oldu
Çin'de Mesut Özil sansürü sürüyor! İyice abarttılar Çin'de sahibinin araca bıraktığı köpek, otomobilin havuza uçmasına sebep oldu ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek!

Son Dakika Haberleri
21:39 Şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı; 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'-2... - Son Dakika
21:38 (Görüntülü) (Özel görüntülerle) ŞİŞLİ'DE MARKET ÇALIŞANI PARASINI VERMEDEN MEYVE YİYEN TURİSTİ... - Son Dakika
21:32 DHA YURT BÜLTENİ-21 - Son Dakika
21:32 Balıkesir yavruyken beslediği kumru, kahvehanenin maskotu oldu - Son Dakika
21:28 Meteorolojiden 5 il için sis uyarısı - Son Dakika
20:24 Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:44:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'in ilk yerli uçak gemisi "Şandong" hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]