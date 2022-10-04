Video: Çin'in C919 Jetleri Kilometre Taşı Niteliğindeki Uçuşa Elverişlilik İznini Aldı

Çin'in ilk yerli üretim büyük jet yolcu uçağı C919, tip sertifikasını aldı.

Sertifika, C919'un tasarımının uçuşa elverişlilik standartları ile çevre şartlarını karşıladığına işaret ediyor ve bu da uçağın ticari faaliyete başlama yolunda önemli bir kilometre taşını ifade ediyor.

C919, Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından geliştirildi.

Uçağın 158 ila 174 koltuk kapasitesi ve 4.075 ila 5.555 kilometre menzili bulunuyor.

Uçak üretim hattından 2015 yılında çıktı ve ilk başarılı uçuşunu 2017'de gerçekleştirdi.

CAİ JUN, C919 ilk uçuş mürettebatının pilotu:

"Geçen beş yılda uçağımız test uçuşları gerçekleştirmeyi sürdürdü. Uçağın sistemi devamlı olarak iyileştirildi ve güncellendi. Uçaklarımızın giderek daha fazla güvenilir ve çok yönlü hale geldiğini düşünüyorum."

YAN ZİKUN, C919 AC101 uçağı yönetim ekibi lideri:

"Bu, 5 Mayıs 2017'de ilk uçuşu gerçekleştiren ilk C919 uçağı. Bir bakıma C919 filosunun "ağabeyi". 5 Mayıs 2017'den itibaren 1.900 gün boyunca yaklaşık 1.500 saatlik uçuş süresiyle görevleri yerine getirdi. Bugün sahip olduğumuz tüm C919 uçakları arasında en uzun uçuş süresine ve en fazla uçuş sayısına sahip. Bu uçak ayrıca stall uçuş testi için araştırma ve geliştirme sürecinden geçmiştir. Bu zorlu test uçuşunun tamamlanması, C919 jetinin manevra kabiliyetini ve güvenliğini doğruluyor."

Geçen beş yılda C919; yüksek sıcaklık, yüksek nem, şiddetli soğuk, kuvvetli sağanak ve rüzgar ve don gibi çeşitli aşırı hava şartlarında testlerden geçti.

Yetkililer, uçağın güvenliği, güvenilirliği ve çevre koruma performansının kapsamlı olarak değerlendirildiğini söylediler.

ZHAO ZHİQİANG, Shanghai Uçak Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyon Merkezi (SAACC) test pilotu:

"SAACC'nin uçak sertifikasyon test pilotları olarak, sertifikasyonda en üst standartlara bağlı kalmalıyız. Uçak incelemelerini uluslararası alanda uçak sertifikasyonlarında uygulanan aynı yüksek standartları esas alarak yürütüyoruz."

JİE YUWEN, SAACC Direktör Yardımcısı:

"Çin tarafından tasarlanan uçak ile Çin toprakları üzerinde kendi yöntemi ile uçan Çinli test uçuşu mürettebatı, uluslararası standartların gerekliliklerini karşılayan test uçuşlarını tamamladı. Bu çok önemli bir ilerleme."

WU XİN, Test Uçuşu ve Operasyon Departmanı COMAC Uçuş Test Merkezi Direktör Yardımcısı:

"Şu arkamdaki 0007 uçağı, C919 tip sertifikası almadan önceki son test olan işlevsel güvenilirlik testinden geçiyor. Şartlara göre 12 havalimanı, 87 uçuş segmenti ve toplam 155 saat test uçuşu düzenlememiz gerekiyor. Tatmin edici bir sonuç alabileceğine inanıyorum."

Uçuşa elverişlilik sertifikasyonunu tamamlayan bir sivil uçağın, ticari faaliyete geçebilmek için ürün teslimatı ve faaliyete hazırlık aşamalarını tamamlaması gerekiyor.

C919'un şu an toplam 815 uçak siparişi veren 28 müşterisi bulunuyor.

CHENG BUSHİ, C919 programı uzman komitesi üyesi:

"Çok sayıda zorluğun üstesinden geldikten sonra nihayet uçağın tip sertifikası almasını sağladık. Bunun çok önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum."

ZHAO PENG, AVIC Uçuş Test Merkezi Direktör Yardımcısı:

"Ülkemizde temel bilim ve teknolojinin ilerlemesi ve böylesi büyük endüstrilerin gelişmesiyle birlikte araştırmalarımızı sürdüreceğiz ve uçak üretimi davamızı yeni bir boyuta taşımak için çalışacağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai kentinden bildiriyor.