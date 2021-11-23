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Çin'in ilk yerli üretim buzkıran gemisi Antarktika seferine çıktı - Son Dakika

Çin'in ilk yerli üretim buzkıran gemisi Antarktika seferine çıktı

23.11.2021 17:59
Çin'in ilk yerli üretim buzkıran gemisi Antarktika seferine çıktı

Çin'in ilk yerli üretim buzkıran gemisi Şuelong 2 (Buz ejderi) Antarktika seferine başladı.

Çin'in ilk yerli üretim buzkıran gemisi Şuelong 2 (Buz ejderi) Antarktika seferine başladı.

Şinhua ajansının haberine göre, 101 araştırmacıyı taşıyan gemi Şanghay'dan Antarktika'ya yola çıktı.

Çin'in ilk yerli buzkıranı olan gemi, 38'nci Antarktika araştırma seferi için 5 Kasım'da 154 araştırmacıyla yola çıkan Şuelong gemisine katılacak.

Gemi, Çin'in Antarktika'daki Congşan ve Çin Seddi istasyonlarında personel ve ikmal aktarımı yapacak.

Araştırma grubunun, Güney Kutbu'nda hidrolojik, meteorolojik ve çevre araştırmaları ve Antarktika Okyanusu'nda mikroplastik ve sürüklenen atıklarla ilgili gözlemler yapması bekleniyor.

Gemilerin nisan 2022'de Çin'e dönmesi planlanıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Antarktika, Şanghay, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in ilk yerli üretim buzkıran gemisi Antarktika seferine çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in ilk yerli üretim buzkıran gemisi Antarktika seferine çıktı - Son Dakika
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