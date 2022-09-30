Çin'in yerli yolcu uçağı "C919" uçuşa uygunluk lisansı aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in yerli yolcu uçağı "C919" uçuşa uygunluk lisansı aldı

30.09.2022 16:22
Çin'in yerli yolcu uçağı "C919" uçuşa uygunluk lisansı aldı

Çin'in ilk yerli üretim yolcu uçağı "C919"un uçuşa uygunluğu sivil havacılık otoritesince tescil edildi.

Çin'in ilk yerli üretim yolcu uçağı "C919"un uçuşa uygunluğu sivil havacılık otoritesince tescil edildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), seri üretime başlayacak modelin uçuşa uygunluğunu teyit eden "tip lisansını" verdi.

Devlete ait Çin Ticari Uçak Şirketinin (COMAC) geliştirdiği dar gövdeli yolcu uçağının ilk teslimatlarının bu yılın sonunda yapılması planlanıyor.

Devlet Başkanı Şi Cinping, lisans sürecinin tamamlanması vesilesiyle şirket yetkilileri ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Şi görüşmede, Çin'in dünyada daha iddialı olabilmek için bilim ve teknoloji merdiveninde yukarılara çıkması gerektiğini belirterek, "Uzun dönemli stratejilere odaklanmalıyız. Gerçek duruma uygun pratik hedefler koymalı, doğru teknik rotayı seçmeli ve tek tek, adım adım uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.

Anahtar teknolojileri geliştirmede atılımlar yapmanın önemine dikkati çeken Şi, güvenlik ile kaliteye önem verilmesi ve imalat gücünün teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

C919'un ilk test uçuşu 14 Mayıs'ta Şanghay şehrindeki Pudong Havalimanı'nda yapılmıştı.

"Boeing 737" ve "Airbus 320" muadili olarak tasarlanan tek koridorlu yolcu uçaklarından 5'inin bu yıl içinde ilk kez China Eastern Havayollarına teslim edileceği açıklanmıştı.

China Eastern, Mart 2021'de imzalanan anlaşmayla uçakları tanesi 99 milyon dolara satın almak için COMAC ile anlaşmaya varmıştı.

China Eastern, uçakları Şanghay'dan Pekin, Guangcou, Şıncın ve Çıngdu şehirlerine yapılacak iç hat uçuşlarında kullanmayı planlıyor.

Üretici şirket, uçak için bugüne dek 28 hava yolu şirketinden toplam 815 adet sipariş alındığını bildirmişti.

Boeing ve Airbus'un piyasa egemenliğini kırabilir

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan "orta mesafe" yolcu uçağının piyasaya sürülmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Devlet Başkanı Şi Cinping, 2017'de Çin Ulusal Halk Kongresine (ÇUHK) sunduğu raporda, C919'un, diğer bilimsel ve teknik ilerlemelerle "Çin'in yeni kalkınma modelinin motoru olacağı" görüşünü dile getirmişti.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan C919, ülkenin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflese de jet motoru ve kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketleri tarafından üretildiğinden bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

ABD ile Çin arasındaki teknoloji alanındaki artan rekabet nedeniyle Washington, son dönemde Çin'e ihraç edilen havacılık teknolojileri üzerindeki denetimini artırmıştı.

General Electric'in COMAC'a C919'da kullanılan LEAP jet motorlarının satışının durdurulması gündeme geldiğinde, dönemin Başkanı Donald Trump, ABD şirketlerinin Çin'e jet motoru ve diğer parçaların satışının engellenmemesi gerektiğini savunarak ihracat lisansına onay vermişti.

ABD Savunma Bakanlığı, 14 Ocak 2021'de aralarında COMAC'nin bulunduğu dokuz Çin şirketini "ordu bağlantılı şirketler" listesine almıştı.

YORUMLAR
500
Çin Ana Kara Sözcüsü ABD'yi Çin'i Kontrol Altına Almak İçin Taiwan'ı Kullanmayı Bırakmaya Çağırdı Çin Ana Kara Sözcüsü ABD'yi Çin'i Kontrol Altına Almak İçin Taiwan'ı Kullanmayı Bırakmaya Çağırdı Çin'in Hizmet Ticareti Açığı Ağustos'ta Daraldı Çin'in Hizmet Ticareti Açığı Ağustos'ta Daraldı Çin'in Dış Borcu İkinci Çeyrekte Azaldı Çin'in Dış Borcu İkinci Çeyrekte Azaldı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in yerli yolcu uçağı 'C919' uçuşa uygunluk lisansı aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:34 Putin, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:52 BM'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 23:51:03. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in yerli yolcu uçağı "C919" uçuşa uygunluk lisansı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement