Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mayıs'ta Yükseldi

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Salı günü açıkladığı verilere göre, Çin'in imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Mayıs ayında 49,6'ya yükseldi. PMI, Nisan ayında 47,4 olarak açıklanmıştı. 50 üzeri bir değer genişlemeyi ifade ederken bunun altındaki rakamlar daralmaya işaret ediyor. NBS'nin kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe, "Çin ekonomisi, Omicron salgınından ve uluslararası durumdaki değişikliklerden darbe aldı ancak salgın önlemleri ile ekonomik ve sosyal kalkınmanın etkin şekilde koordinasyonu sayesinde Mayıs ayında iyileşme kaydetti" diye konuştu.

Üretime ilişkin alt endeks Mayıs ayında bir önceki aya göre 5,3 yüzde puan yükselerek 49,7'ye çıkarken, yeni siparişler alt endeksi ise Nisan ayına göre 5,6 yüzde puan artarak 48,2'ye yükseldi. Salı günü açıklanan veriler ayrıca Çin'in imalat dışı sektörünün PMI değerinin, Nisan ayında 41,9 iken Mayıs ayında 47,8'e çıktığını da gösterdi.