Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Haziran'da Yeniden Büyüme Bölgesine Geçti

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Haziran'da 50,2'ye yükseldi. PMI, Mayıs ayında 49,6 olarak açıklanmıştı. 50 üzeri bir değer genişlemeyi ifade ederken bunun altındaki rakamlar daralmaya işaret ediyor. NBS'nin kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe, "Çin'de salgının önlenmesi ve kontrolüne ilişkin durumun iyileşmesi ve ekonomiyi istikrara kavuşturmaya yönelik politika ve önlemlerin daha hızlı şekilde etki göstermesiyle Çin'in genel ekonomik toparlanması hızlanmaya başladı" ifadelerini kullandı. Üretime ilişkin alt endeks Haziran ayında bir önceki aya göre 3,1 yüzde puan yükselerek 52,8'e çıkarken, yeni siparişler alt endeksi ise Mayıs ayına göre 2,2 yüzde puan artarak 50,4'e yükseldi. Perşembe günü açıklanan veriler ayrıca Çin'in imalat dışı sektörünün PMI değerinin, Mayıs ayında 47,8 iken Haziran ayında 54,7'ye yükseldiğini ortaya koydu.