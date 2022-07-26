Çin'in İmalat Sektöründe 2012-2021 Yılları Arasında Ar-Ge Yatırımları Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in İmalat Sektöründe 2012-2021 Yılları Arasında Ar-Ge Yatırımları Arttı

26.07.2022 15:37
Çin'in İmalat Sektöründe 2012-2021 Yılları Arasında Ar-Ge Yatırımları Arttı

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in imalat sektörünün araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımları 2012-2021 döneminde arttı.

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in imalat sektörünün araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımları 2012-2021 döneminde arttı. Bakanlık yetkilisi Wang Wei, düzenlediği basın toplantısında, 2012 yılında yüzde 0,85 olan sektörün Ar-Ge yatırımlarının 2021 yılında yüzde 1,54'e yükseldiğini söyledi. Wang'a göre, 2021 yılında yeni ve benzersiz ürünler geliştiren Çin'in uzmanlaşmış ve gelişmiş girişimlerinin Ar-Ge yatırımları yüzde 10,3'e ulaştı. İmalat sektörü de inovasyon sisteminde iyileşme yaşıyor. Merkezi hükümet tarafından veya merkezi ve yerel hükümetlerinin ortaklığında toplam 23 imalat inovasyon merkezi kuruldu. Wang'a göre, yıllık ciroları en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,96 milyon ABD doları) olan sanayi kuruluşlarında, 2012'de yüzde 11,9 olan yeni ürünlerin getirdiği gelirin toplam faaliyet gelirlerindeki payı, 2021'de yüzde 22,4'e yükseldi.

YORUMLAR
500
Çin'den dijital para ve kripto için kritik adım geldi Çin'den dijital para ve kripto için kritik adım geldi Çin, Çeşitli Teknik Yollarla Omicron Aşısı Geliştiriyor Çin, Çeşitli Teknik Yollarla Omicron Aşısı Geliştiriyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in İmalat Sektöründe 2012-2021 Yılları Arasında Ar-Ge Yatırımları Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:33 Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak
15:15 Türk SİHA'ları için Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi
15:15 İzmir'de koronavirüslü karı koca dışarı çıktı! Mahalleli saldırıya geçti
14:59 Mansur Yavaş, 801 milyon dolarlık bir enkaza dönüşen Ankapark için savcılığa başvurdu
14:56 Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, Barcelona'nın stoperini istiyor
14:54 Artık hedef Süper Kupa! Trabzonspor yurt dışı kampını tamamladı
14:46 Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı
14:30 Türkiye dünyayı bir dertten daha kurtardı! Rusya'dan "Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi" duyurusu
14:33 Bolu'da onlarca kişi zehirlenmişti! Etler için harekete geçildi
14:25 Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 15:48:12. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in İmalat Sektöründe 2012-2021 Yılları Arasında Ar-Ge Yatırımları Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement