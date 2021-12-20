Çin'in Inan eyaletinde neolitik devre ait kil çömlekler ve kaplar bulundu - Son Dakika

Çin'in orta kesimindeki Inan eyaletinde MÖ 7000 ila 5000 yıllarındaki neolitik Peiligang kültürüne ait kil çömlek ve kaplar gün yüzüne çıkarıldı.

Şinhua ajansının haberine göre, Şincıng vilayetindeki kazı sahasında kilden yapılan yeni eşyalar bulundu.

Arkeologlar, buluntuların Çin'de neolitik dönemde kırmızı pirinç mayasından alkol üretildiğine dair kanıtlar sunduğunu belirtti.

Inan eyaleti topraklarındaki Yi-Luo nehri havzasındaki Peiligang kültürüne ait buluntulara, bugüne dek yaklaşık 100 kilometrekarelik alandaki 100'den fazla bölgede rastlandı.

İlk kez 1977'de Şincıng vilayetine bağlı aynı adlı köyde bulunduğu için "Peiligang kültürü" adı verilen neolitik buluntular arasında ok, mızrak ve balta uçları gibi av malzemeleri, çizel, tığ ve orak gibi tarım aletleri ile pişirme ve gıda saklama amaçlı kullanılan kil çömlek işleri yer alıyor.