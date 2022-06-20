Çin'in İnci Nehri Havzasını Büyük Sel Vurdu - Son Dakika
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Çin'in İnci Nehri Havzasını Büyük Sel Vurdu

20.06.2022 17:03
Çin'in İnci Nehri Havzasını Büyük Sel Vurdu

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı Pazar günü, şiddetli yağış nedeniyle ülkenin güneyinde yer alan İnci Nehri havzasında büyük bir sel meydana geldiğini açıkladı.

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı Pazar günü, şiddetli yağış nedeniyle ülkenin güneyinde yer alan İnci Nehri havzasında büyük bir sel meydana geldiğini açıkladı. Havzanın ana nehirleri Xijiang ve Beijiang'daki seller, Salı günü bölgedeki sağanakların bakanlığın sel önleme çalışmalarını güçlendirmek için acil durum müdahalesini seviye IV'ten seviye III'e yükseltmesine yol açmasından yalnızca birkaç gün sonra meydana geldi.

Çin, en şiddetli seviye I olmak üzere dört kademeli bir sel kontrol acil müdahale sistemine sahip. Bakanlık, ilgili makamlardan sel durumunu yakından izlemelerini istedi ve yağmurdan etkilenen havzalarda, küçük ve orta büyüklükteki nehirlerde ve dağlık alanlarda sel kontrol çabalarını artırdı. Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaleti ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne beş çalışma grubu gönderildi ve buradaki acil durum müdahalesi seviye III olarak devam ettirildi. Kuvvetli sağanak beklendiğinden, aralarında Guangxi, Guangdong, Hunan, Jiangxi, Anhui ve Zhejiang'ın da bulunduğu eyalet düzeyindeki bölgelerdeki nehirlerde uyarı seviyesini aşan muhtemel seller ve bazı küçük ve orta büyüklükteki nehirlerde büyük taşkınların yaşanması öngörülüyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in İnci Nehri Havzasını Büyük Sel Vurdu - Son Dakika

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