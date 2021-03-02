Çin'in Irak'a hediye ettiği Kovid-19 aşısı Erbil'e ulaştı - Son Dakika

Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5 bin dozu Erbil'e getirildi.

Başkent Bağdat'tan Erbil'e gönderilen 5 bin doz aşı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci ve Çin'in Erbil Konsolosluğundaki yetkililer tarafından kent girişinde karşılandı.

Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği Kovid-19 aşılarını taşıyan uçak dün Uluslararası Bağdat Havalimanı'na inmişti. Uçakta 50 bin doz Sinopharm aşısı bulunduğu aktarılmıştı.

Irak Haber Ajansına göre, Sağlık Bakanlığı, Çin'den 2 milyon doz Sinopharm aşısı almak için anlaşmıştı.

Irak Sağlık Bakanlığı, Çinli ilaç firması Sinopharm'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ülkede uygulanmaya başlandığını duyurmuştu.