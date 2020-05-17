Çin'in İsrail büyükelçisi Du Wei, Tel Aviv'deki evinde ölü bulundu - Son Dakika
BBC

Çin'in İsrail büyükelçisi Du Wei, Tel Aviv'deki evinde ölü bulundu

Çin'in İsrail büyükelçisi Du Wei, İsrail'in başkenti Tel Aviv şehir merkezinin dışında yer alan evinde ölü bulundu.

Çin'in İsrail büyükelçisi Du Wei, Tel Aviv'deki evinde ölü bulundu, System.String[]

Çin'in İsrail büyükelçisi Du Wei, İsrail'in başkenti Tel Aviv şehir merkezinin dışında yer alan evinde ölü bulundu.

İsrail polisi sözcüsü olan Micky Rosenfeld, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Herzliya'daki evinde ölü bulunan Du Wei'nin hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Şubat ayının ortasında İsrail'e gelen Du Wei'nin eşi ve oğlunun kendisiyle İsrail'de olmadığı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise olayla ilgili ellerinde sağlam bir kanıt olmadan bir açıklama yapmayacaklarını belirtti.

İsrail polisi ve adli tıp ekipleri, düşük bir duvarla çevrili olan ve bir bahçesi bulunan Du'nun evinde incelemelerde bulundu.

Du, daha önce Ukrayna'da Çin'in büyükelçisi olarak görev yapmaktaydı.

Haaretz gazetesi, ilk belirlemelere göre çalışanların Du'yu yatağında bulduğunu ve şiddet belirtilerinin ilk safhada saptanmadığını aktardı.

Gazete, ülkenin acil tıp birimi Magen David Adom'a atıfta bulunarak ölümün kalple ilişkili bir nedeni olabileceğini belirtti; ancak kurumdan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.





ABD, İsrail'i uyarmıştı

Du, mayıs ayında İsrail basını ile yaptığı röportajda Çin'den İsrail'e vardıktan sonra koronavirüs yüzünden 14 gün evinde karantinada kaldığını söylemişti.

Israel Hayom gazetesinde 2 Nisan'da Du imzalı yayımlanan bir makalede ises Çin ve İsrail arasında koronavirüs kapsamında teknoloji alanında yapılan işbirliğine dikkat çekilmişti.

AFP'nin haberine göre bu makalenin ardından ABD İsrail'e Çin ile stratejik alanlarda işbirliğini daraltması gerektiği uyarısında bulundu.

Çin büyükelçiliği sözcüsü Wang Yongjun ise Jerusalem Post gazetesine bu iddiayı reddederek İsrail ve Çin arasındaki işbirliğinin her iki taraf için de kazançlı olduğunu belirtti.

Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 02:05 

Son Dakika Dünya Çin'in İsrail büyükelçisi Du Wei, Tel Aviv'deki evinde ölü bulundu - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı Kamerun'da "sahte peygamber" papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı Tam 1.200 tane! Yeryüzünün cenneti sular altında kalacak Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti         
19:38
Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı         
19:34
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi         
19:27
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti         
19:14
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek         
18:48
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı         
18:38
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu         
18:15
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz         
18:14
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor         
17:35
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı         
17:35
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum         
17:23
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu         
17:21
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız         
17:18
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti         
17:17
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı         
17:05
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor         
16:35
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım? Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?         
16:26
'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı 'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı         
16:25
Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi         
16:08
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli         
16:07
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey         
16:06
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı         
16:00
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor         
15:45
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım         
15:44
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz         
15:29
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor         
15:15
İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı         
14:50
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım         
14:39
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2020 20:33:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'in İsrail büyükelçisi Du Wei, Tel Aviv'deki evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]