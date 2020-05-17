Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü olarak bulundu

Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei (57), evinde ölü olarak bulundu. İsrail medyası, incelemelerin devam ettiğini ve Wei'nin ölümünde şiddet belirtisi olmadığını, kalp krizi ihtimali üzerinde durulduğunu duyurdu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin İsrail Büyükelçisi Du Wei, Tel Aviv'in Herzliya bölgesindeki evinde ölü bulundu. Polisin evde incelemeleri sürdüğü ifade edilirken; ilk belirlemelere göre Du Wei'nin ölümünde şiddet belirtisi olmadığı, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimalinin üzerinde durulduğu aktarıldı.57 yaşındaki Büyükelçi, daha önce Çin'in Ukrayna Büyükelçisiydi.