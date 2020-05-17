Çin'in İsrail Büyükelçisi son makalesinde ülkesinin Kovid-19 ile mücadelesini yazmıştı - Son Dakika

Çin'in İsrail Büyükelçisi son makalesinde ülkesinin Kovid-19 ile mücadelesini yazmıştı

Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei'nin (58), ölümünden birkaç gün önce İsrail gazetesinde Pekin yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında attığı adımları anlatan makalesi yayımlanmıştı.

Çin'in İsrail Büyükelçisi son makalesinde ülkesinin Kovid-19 ile mücadelesini yazmıştı, System.String[]

Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei'nin (58), ölümünden birkaç gün önce İsrail gazetesinde Pekin yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında attığı adımları anlatan makalesi yayımlanmıştı.

Büyükelçi Du Wei, 12 Mayıs'ta Jerusalem Post gazetesinde çıkan makalesinde, Çin'in Kovid-19 ile mücadelede gerekli adımları attığı ve Pekin yönetiminin salgına ilişkin bilgileri "şeffaf" şekilde paylaştığını savundu.

Çin'in Kovid-19'a karşı ilk savunma cephesi oluşturarak salgının seyrini değiştirdiğini öne süren Büyükelçi, "Çin'in kararlı adımları, şeffaf iş birliği ve Çin halkının büyük fedakarlığı olmasa salgın çok daha feci olabilirdi." ifadesini kullandı.

Makalesinde Yahudi geleneğinde Tevrat'ın yorumu olarak bilinen Talmud'dan da alıntı yapan Du Wei, Pekin yönetiminin Kovid-19'a dair bazı bilgileri gizlediği yönündeki eleştirilere değinerek, "Çin sorumlu bir paydaştır ve gerçeği söylemekten korkmaz. Boş hastane yatakları, kapanan karantina bölgeleri, fabrikalardan çıkan buharlar Çin'in verilerini destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei, Tel Aviv'in kuzeyindeki Herzliya kentinde bu sabah rezidansında ölü bulunmuştu.

İsrail polisi Büyükelçi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, yerel basın ilk bulguların büyükelçinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği yönünde olduğunu yazmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, İsrail, Pekin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 12:20 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Çin'in İsrail Büyükelçisi son makalesinde ülkesinin Kovid-19 ile mücadelesini yazmıştı - Son Dakika Dünya

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