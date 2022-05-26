Çin'in İsrail'de İnşa Ettiği Bugüne Kadar En Düşük İrtifadaki Elektrik Santrali Son Aşamasına Girdi

KUDÜS, 26 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in kuzeydoğusunda yapılan büyük ölçekli bir pompaj depolamalı elektrik santralinin inşaatında son aşamaya gelindi. Çarşamba günü, suyu elektriğe dönüştürmek için kritik öneme sahip olan 200 tonluk bir rotor, üretim ünitesine sorunsuz şekilde monte edildi.

Tel Aviv'e yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan, Beit Shean şehri yakınlarındaki 344 megavatlık Kokhav Hayarden pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin 2023'ün başlarında faaliyete geçmesi bekleniyor. Santrali inşa eden müteahhit firma Çin Güç İnşaat Şirketi'ne (PCCC) göre, proje İsrail'deki en büyük pompaj depolamalı elektrik santrali olacak şekilde yapıldı. Ancak güç merkezi deniz seviyesinin 275 metre altında olduğu için aynı zamanda dünyanın en düşük irtifadaki pompaj depolamalı elektrik santrali olacak. Farklı yüksekliklerde her biri 3,1 milyon metreküplük iki adet rezervuara sahip hidroelektrik santrali, suda 500 metre mesafeye kadar çalışabiliyor.

Genellikle bir şebekeye bağlı olarak çalışan tesis, suyu üst rezervuara pompalamak için düşük güç kullanıyor ve şebekedeki yüksek talebin hafifletilmesine yardımcı olmak için elektrik üretilmesi gerektiğinde ise suyu alttaki rezervuara aktarıyor. Xinhua'ya konuşan PCCC Proje Yöneticisi Han Hongwei, "Santralde yoğun olmayan saatlerde, alt rezervuardan yukarıya su pompalanıyor ve depolanıyor, gerektiğinde de yerçekimi enerjisiyle elektrik üretiliyor" dedi. Han, elektrik enerjisini depolamak için yaygın olarak tercih edilen yeşil ve uygun maliyetli bir yöntem olan pompaj depolamalı santralin kullanıma sokulmasının İsrail'in şebeke istikrarını güçlendirmesine yardımcı olacağını belirtti.