Çin'in Jiangsu Eyaleti, Yenilenebilir Enerji Kapasitesini Artıracak - Son Dakika
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Çin'in Jiangsu Eyaleti, Yenilenebilir Enerji Kapasitesini Artıracak

15.07.2022 18:00
Çin'in Jiangsu Eyaleti, Yenilenebilir Enerji Kapasitesini Artıracak

NANJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için yakın zamanda açıklanan bir plana göre, Çin'in doğusunda yer alan ve ülkenin üretim merkezi konumunda bulunan Jiangsu eyaletinde yenilenebilir enerji tüketimi 2025 yılına kadar eyaletin toplam enerji tüketimin...

NANJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için yakın zamanda açıklanan bir plana göre, Çin'in doğusunda yer alan ve ülkenin üretim merkezi konumunda bulunan Jiangsu eyaletinde yenilenebilir enerji tüketimi 2025 yılına kadar eyaletin toplam enerji tüketimin yüzde 15'inin üzerine çıkacak. Plana göre eyaletin kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinin, 2025 yılına kadar 66 milyon kilovatı aşarak eyaletin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin yüzde 34'ünden fazlasını oluşturması bekleniyor. Eyaletteki toplam yenilenebilir enerji kapasitesi kapsamında kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi 2025 yılına kadar 35 milyon kilovatın üzerine çıkarken rüzgar enerjisi kapasitesi 28 milyon kilovatı aşacak. Jiangsu, temiz enerji talebini karşılamak üzere doğudaki kıyı bölgelerinde açık deniz rüzgar enerjisi üsleri inşa etmeyi planlıyor. 2025 yılına kadar eyaletin yenilebilir enerji üretiminin, yıllık kömür tüketimini 33 milyon tondan fazla azaltması bekleniyor; bunun da yıllık karbondioksit emisyonunu yaklaşık 87 milyon ton azaltmaya eşdeğer olduğu belirtiliyor. Çin, karbondioksit emisyonlarında 2030'a kadar zirveye ulaşmayı ve 2060 yılına kadar da karbon nötr olmayı hedeflediğini duyurmuştu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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