Çin'in Jiangsu Eyaletinin Deniz Ekonomisi Güçlü Biçimde Büyüdü - Son Dakika
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Çin'in Jiangsu Eyaletinin Deniz Ekonomisi Güçlü Biçimde Büyüdü

08.06.2022 17:43
Çin'in Jiangsu Eyaletinin Deniz Ekonomisi Güçlü Biçimde Büyüdü

NANJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin doğal kaynaklar departmanı, eyaletin deniz ekonomisinin (GOP) 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,5 arttığını ve son üç yılın en yüksek büyüme oranına ulaştığını bildirdi.

NANJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin doğal kaynaklar departmanı, eyaletin deniz ekonomisinin (GOP) 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,5 arttığını ve son üç yılın en yüksek büyüme oranına ulaştığını bildirdi. Jiangsu'nun deniz ekonomisi geçen yıl 924,9 milyar yuana (138,7 milyar ABD doları) ulaştı ve eyaletin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 7,9'unu, ülkenin toplam deniz ekonomisinin ise yüzde 10,2'sini oluşturdu. Eyaletteki nehir ve deniz limanları 2022'nin ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 artışla 630 milyon tonun üzerinde yük elleçlerken, aynı dönemde konteyner hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 artışla 5,12 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) olarak gerçekleşti.

Jiangsu'nun gemi inşa sektörü, yılın ilk çeyreğinde bekleyen siparişlerinin, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43,3 artışla 45,3 milyon detveyt tona çıktığına tanık oldu. Bir eyalet kalkınma planına göre 954 km kıyı şeridi ve 37.500 kilometrekare deniz alanı olan Jiangsu, 2025 yılına kadar gemi inşa ve deniz mühendisliği endüstrisinde iç pazarın yüzde 40'ını ve uluslararası pazarın yüzde 18'ini elde etmeyi hedefliyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Jiangsu Eyaletinin Deniz Ekonomisi Güçlü Biçimde Büyüdü - Son Dakika

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