Çin'in Jiangsu Eyaletinin Yurtdışı Yatırımları Yılın İlk Yarısında Arttı - Son Dakika
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Çin'in Jiangsu Eyaletinin Yurtdışı Yatırımları Yılın İlk Yarısında Arttı

16.08.2022 18:00
Çin'in Jiangsu Eyaletinin Yurtdışı Yatırımları Yılın İlk Yarısında Arttı

NANJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan ve ülke ekonomisinin lokomotiflerinden olan Jiangsu eyaletinin ticaret departmanı Salı günü, Jiangsu'nun 2022'nin ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 4,2'lik artışla 355 adet yurtdışı yatırım projesine imza...

NANJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan ve ülke ekonomisinin lokomotiflerinden olan Jiangsu eyaletinin ticaret departmanı Salı günü, Jiangsu'nun 2022'nin ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 4,2'lik artışla 355 adet yurtdışı yatırım projesine imza attığını söyledi. Yeni imzalanan 2,46 milyar ABD doları tutarındaki yeni pr ojelerle birlikte Jiangsu'nun söz konusu dönemde yurtdışı na yaptığı toplam fiili yatırım tutarı da yaklaşık 3,08 m ilyar dolara yükseldi. Ticaret departmanına göre, Jiangsu'nun yılın ilk altı ayı nda yaptığı yurtdışı yatırımlarının yaklaşık yarısı imalat sektöründen geldi. Jiangsu'nun yılın ilk yarısında Kuşak ve Yol üzerindeki ü lke ve bölgelere yatırımlarında artış gözlendi. Bu ülke ve bölgelerde yıllık yüzde 46,8 artışla toplam 113 yeni yatırım projesi başlatıldı. Jiangsu'nun halihazırda altı ülkede yedi yurtdışı sanayi parkı bulunuyor. Ticaret departmanının verdiği bilgilere göre bu parklarda, bölge sakinleri için 51.000'in üzerinde istihdam yaratan toplam 329 şirket faaliyet gösteriyor.

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Çin'in Jiangsu Eyaletinin Yurtdışı Yatırımları Yılın İlk Yarısında Arttı Çin'in Jiangsu Eyaletinin Yurtdışı Yatırımları Yılın İlk Yarısında Arttı Suudi Aramco Uzmanı, Çin ile Ticaret ve Yatırım İşbirliği Olasılıkları Konusunda İyimser Suudi Aramco Uzmanı, Çin ile Ticaret ve Yatırım İşbirliği Olasılıkları Konusunda İyimser Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Çin ile İlişkilere Güçlü Bir İvme Kazandırılması Çağrısında Bulundu Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Çin ile İlişkilere Güçlü Bir İvme Kazandırılması Çağrısında Bulundu
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Jiangsu Eyaletinin Yurtdışı Yatırımları Yılın İlk Yarısında Arttı - Son Dakika

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