Çin'in Jiangxi Eyaletinde Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı - Son Dakika
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Çin'in Jiangxi Eyaletinde Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı

21.06.2022 17:04
Çin'in Jiangxi Eyaletinde Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı

NANCHANG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaleti hidrolojik izleme merkezi Jiangxi'yi vuran şiddetli yağışların, eyaletteki Changjiang Nehri ve Xiuhe Nehri'nde bu yılın ilk sellerini getirdiğini bildirdi.

NANCHANG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaleti hidrolojik izleme merkezi Jiangxi'yi vuran şiddetli yağışların, eyaletteki Changjiang Nehri ve Xiuhe Nehri'nde bu yılın ilk sellerini getirdiğini bildirdi. Jiangxi eyaleti, yerel istasyonların yerel nehirlerde su seviyesinin uyarı düzeyine yükseldiğini kaydetmesi üzerine Pazartesi günü kırmızı alarm vermişti.

Çin'in Jiangxi Eyaletinde Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Leping kentinde sel suları altında kalan bir cadde görülüyor, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)

Çin'in Jiangxi Eyaletinde Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Leping kentinde sel suları altında kalan bir cadde görülüyor, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)

Çin'in Jiangxi Eyaletinde Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Dexing ilçesinde kurtarma ekipleri mahsur kalan insanları tahliye etmek için bir köye giriyor, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)

Çin'in Jiangxi Eyaletinde Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Dexing ilçesinde kurtarma ekipleri sel sularında mahsur kalan insanları tahliye ediyor, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, 21 Haziran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Jiangxi Eyaletinde Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'in Jiangxi Eyaletinde Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı - Son Dakika
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