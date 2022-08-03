Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

03.08.2022 11:15
Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Çin'in Jiangxi eyaletindeki bir anaokuluna gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Çin'in Jiangxi eyaletindeki bir anaokuluna gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin Anfu bölgesindeki özel bir anaokuluna saldırı gerçekleştirildi. Şapka ve maske takan bir şahıs, yerel saatle 10.00 sıralarında anaokulunu basarak 3 kişiyi öldürdü ve 6 kişiyi yaraladı. Olay yerine polis ekibi sevk edilirken, saldırgan kayıplara karıştı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, bir polisin yaralı çocuğu ambulansa taşıdığı görüldü. Hayatını kaybedenlerin yaşlarına dair bilgi verilmezken, kimliği Liu Mouhui olarak açıklanan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. - PEKİN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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